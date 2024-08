Así el reivindicado dictum, a menudo por el primer grupo, existente desde la antigüedad y atribuido al Cicerón de la historia como maestra de la vida –“historia, magistra vitae”− que sirve como mandamiento de ir aprendiendo las lecciones del pasado y no olvidarlo, está lejos de ser aceptado universalmente. Como observaba, por ejemplo, Tony Judt en las últimas décadas: “nos hemos vuelto extremadamente hábiles en enseñar las ‘lecciones de la historia’, pero bastante malos en enseñar la historia real” (sic). Para Reinhart Koselleck, cuya obra descansa en la tesis de la ineludible pluralidad y plurivocidad de la experiencia histórica, la memoria histórica y la historiografía son lugares de una perpetua reinterpretación y conflicto, no de lecciones . Haciendo énfasis en la evolución de la noción de la historia como magistra vitae, Koselleck prefería verla como secuencia de acontecimientos singulares e irrepetibles que no constituyen ningún modelo y del cual no se puede sacar ninguna conclusión para el futuro. Si bien cierta recurrencia existe, el dilema del historiador y de todos que pretendemos aprender algo de la historia es encontrar estas repeticiones y aislarlas, aunque al final, según él, lo único que enseña la historia es que no enseña nada .

Inspirado precisamente por el escepticismo de Koselleck, Enzo Traverso apunta que sacar las lecciones del pasado es necesario e indispensable , pero que esto no nos inmuniza y en sí mismo no constituye la solución a ningún problema : basta pensar en los países de migrantes poseídos por la xenofobia o los arrasados por la dictaduras sumergidos en su apología. Nuevas generaciones se enfrentan a nuevos problemas, y el hecho de conocer la historia no es ninguna garantía de saber enfrentarlos (como en el caso del auge de la extrema derecha). El conocimiento del pasado es necesario, pero eso no debe limitarse al apego irreflexivo de que “la historia es magistra vitae”, que no es ningún garante de nada, por lo que tratar a la historia como medio para la interpretación y la transformación del presente y el futuro es una tarea engañosa. Para Traverso, se trata de una ilusión , ya que no es suficiente conocer el pasado para no repetir sus errores , aunque la ignorancia tampoco es la solución: “el problema es cómo ‘elaborar el pasado’, que no es lo mismo que conocerlo”.