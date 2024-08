Nada más abrieron la carpeta de investigación y hasta ahí quedó. Me dejaron sola, no han hecho nada , relata Juana, quien precisa que su hija sólo habla triqui, además de que debido a su condición es como una niña de tres años, sólo dice mamá. No sabe pedir ayuda y a lo mejor donde está ahorita quiere regresar, pero como no sabe hablar, no puede .

Javier Barajas comparte que tras la desaparición de su hija María Guadalupe, el 29 de febrero de 2020, su hijo Francisco fue asesinado por emprender su búsqueda. Los presuntos autores del crimen, dice, son integrantes del grupo delictivo Santa Rosa de Lima en Salvatierra, Guanajuato. A raíz de esto, su familia fue desplazada a otra ciudad.

Pese a los crímenes, fueron absueltos los presuntos responsables de la desaparición de la joven, cuyos restos fueron hallados en una fosa clandestina en un predio en el barrio de San Juan, en el que se localizaron 80 cuerpos.