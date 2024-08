Igualmente, el coordinador de MC, Clemente Castañeda, advirtió que en su bancada no actuarán como esquiroles , ya que desde la pasada campaña electoral su postura fue siempre contraria a la propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque consideran que significa una regresión que lastimaría profundamente al país .

El panista Ricardo Anaya, quien regresó del autoexilio de tres años en Estados Unidos a su escaño plurinominal, pidió que ninguno de los 43 opositores se doble, ni se venda . A su vez, el priísta Manlio Fabio Beltrones respondió que no tiene por qué pensarse que él pudiera dar ese voto al grupo mayoritario.

Hasta ahora, sólo PAN y MC dejaron claro que de sus filas no saldría ningún voto para Morena, pero ni el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ni el coordinador de ese partido en el Senado, Manuel Añorve, han comentado nada. Incluso evadieron a la prensa durante la instalación de la legislatura, el pasado jueves, y hay versiones de que el coordinador de la bancada morenista, Adán Augusto López Hernández, negocia con ellos.

Así que, agregó, nosotros no vamos a claudicar en lo que creemos es correcto , y advirtió no tienen fundamento los rumores de que la ex perredista Amalia García, actual senadora por MC, pueda pasar a Morena o votar con ellos”.

En tanto, Mier insistió en que confían en convencer a parte de los opositores de la urgencia de aprobar esa reforma que permitirá sanear al Poder Judicial y avanzar a una justicia para todos.

Explicó que durante casi 150 años se violentó lo que señala el artículo 39 constitucional, el cual, dijo, la última vez que se reformó fue en 1857, “para establecer que todo poder público dimana del pueblo. Por esa razón, Sebastián Lerdo de Tejada y Reyes Vallarta, El Nigromante Ignacio Ramírez y el propio Benito Juárez fueron elegidos como ministros de la Suprema Corte”.