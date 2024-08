N

o debería existir un Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y, en México, ni siquiera la Glorieta de los Desaparecidos y Desaparecidas, ni los colectivos de búsqueda. Ni las palas ni los picos con los que rascan la tierra para encontrar el indicio de su ser querido.

Nadie debería portar una playera con la imagen de una hija desaparecida. Ni tampoco deberían marchar ni bloquear calles para conseguir que los miren, los atiendan, los apoyen. No debería, nadie, nunca, colocar cuidadosamente engrudo en la pared, poner encima el cartel de papel con la imagen de un hijo impresa, alaciarlo con las manos, acariciarlo para que no queden arrugas en el rostro que ya no no está.

No debería haber presentaciones de libros escritos por mujeres que buscan una señal de vida. Ninguna madre debería suplicar empatía de parte de una sociedad que juzga a las familias que tienen un desaparecido.