En tanto, el ex candidato opositor, Edmundo González, desacató por tercera vez el llamado de la fiscalía venezolana para comparecer a pesar de las advertencias de arresto si no se hacía presente.

Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado adelantó antier, pese a una posible de-tención, que por supuesto González no acudiría y seguiría resguardado .

En una rueda de prensa con medios españoles, Machado denunció que Venezuela vive bajo un sistema totalitario y expresó su temor a que las fuerzas chavistas puedan registrar la vivienda del ex diplomático.

En tanto, el presidente de Brasil, Inacio Lula da Silva, declaró ayer que no reconocerá el triunfo de Nicolás Maduro y tampoco del opositor Edmundo González, mientras no se muestren las actas de la votación.

Yo no acepto una victoria suya (de Maduro) ni de la oposición; la oposición dice que ganó; él dice que ganó, pero no hay pruebas; por eso estamos exigiendo pruebas, obviamente que él tiene derecho de no estar de acuerdo porque dije que era importante que se convocasen nuevas elecciones , afirmó Lula.

En este contexto, Lula agregó que él no cuestiona al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, pero matizó que, en su opinión, esta institución no es la adecuada para dirimir la disputa electoral.

El presidente Maduro no escuchó al Consejo Nacional Electoral y fue directo a la Corte Suprema; debería pasar por el consejo, que fue creado para ese fin , señaló.

Lula subrayó que Maduro tendrá que asumir las consecuencias de sus decisiones.