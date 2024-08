Aunque retraída al borde de la catatonia, Harker posee una gran habilidad intuitiva de descifrar los mensajes que el posible culpable ha dejado en cada lugar del crimen, todos ellos firmados por Longlegs. Lo más misterioso es que no hay rastros del asesino en los sitios de las distintas masacres. Las armas usadas pertenecen al hogar y las cerraduras no han sido forzadas. También resulta que, cuando niña, Harker tuvo un primer encuentro con quien dice llamarse Longlegs.

Sin embargo, la parte final de Longlegs: Coleccionista de almas evidencia la incapacidad de Perkins por idear una satisfactoria resolución coherente, que no recurra a trampas como inventarse la presencia de muñecas diabólicas, animadas por Satanás, ni más ni menos.

No diré más para no arruinar las gratuitas, pero previsibles sorpresas que Perkins nos tiene reservadas para las secuencias climáticas. Baste apuntar que, en el inicio, la pequeña hija del agente Carter invita a Harker a su inminente cumpleaños. ¿Ya adivinaron por dónde va la cosa?

En anteriores artículos, he hablado de mi entusiasmo por el nuevo tipo de horror que directores tan diversos como Ari Aster, Parker Finn, los hermanos Philippou y Demián Rugna, entre otros, han desempeñado en fechas recientes. Me temo que Osgood Perkins aún no ha ganado su ingreso a ese privilegiado club.

Longlegs: Coleccionista de almas

( Longlegs)}

D y G: Osgood Perkins / F. en C: Andrés Arochi Tinajero/ M: Zilgi / Ed: Graham Fortin, Greg Ng / Con: Maika Monroe, Nicolas Cage, Blair Underwood, Alicia Witt, Michelle Choi-Lee / P: C2 Motion Picture Group, Oddfellows Entertainment, Range Media Partners, Saturn Films, Traffic., Canadá-Estados Unidos, 2023.

