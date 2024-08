Agencias

Periódico La Jornada

Sábado 31 de agosto de 2024, p. 6

El peligro y placer corporal que integran al thriller erótico se presentan en la Mostra de Venecia con dos de los rostros más conocidos de Hollywood: Nicole Kidman y Cate Blanchett, quienes presentaron sus más recientes trabajos Babygirl y Discleimer, respectivamente.

En la primera cinta, Kidman interpreta a una ejecutiva casada con un director teatral representado por el actor español Antonio Banderas, bajo su apariencia de éxito esconde una profunda insatisfacción sexual.

La llegada de un becario a su empresa, personaje a cargo del británico Harris Dickinson, provoca la infidelidad y un torbellino que amenaza su carrera y su familia.

Las escenas de sexo explícitas son abundantes y revelan profundas diferencias en la forma en que las generaciones jóvenes y mayores ven el sexo en una ciudad donde reina lo políticamente correcto.

El filme es dirigido por la holandesa Halina Reijn, con sólo tres películas en su haber. En el festival, seis de las 21 películas de la competición actual han sido dirigidas por mujeres, frente a las cinco de 23 del año pasado.

La actriz australoestadunidense dijo a la prensa, sentirse expuesta y nerviosa al proyectar la intimidad en la gran pantalla ante una audiencia mundial.

Hacerla con esta gente ha sido delicado, íntimo y muy profundo, pero esto definitivamente me deja expuesta y vulnerable y asustada (...) cuando se da al mundo. Todos estamos un poco nerviosos, así que me dije: espero que no me tiemblen las manos , añadió Kidman en conferencia de prensa.

La artista ha rodado una serie de películas arriesgadas, durante su carrera destaca Eyes Wide Shut (Ojos bien cerrados en su versión latina), de Stanley Kubrick, que se estrenó en Venecia hace 25 años.

Sin embargo, la actriz también dijo que estaba muy preocupada por la reacción del público a su reciente filme.

Por su parte, la directora expresó que es una película a través de la mirada femenina, pero eso no significa que no hable también de masculinidad. Habla de poder, de control y de crisis existencial .

La estrella en la serie Disclaimer, Cate Blanchett, se pone en la piel de una mujer con éxito profesional, al interpretar a una periodista casada con un ejecutivo a cargo del actor Sacha Baron Cohen.

La protagonista cometió un desliz con un joven décadas atrás y que ahora es atormentada por las consecuencias: alguien publica misteriosamente una novela que narra con exactitud lo que sucedió.

El mexicano Alfonso Cuarón es quien dirigió esta serie en streaming de siete capítulos que contiene también escenas de alto voltaje erótico, aunque con una particularidad: el personaje de Blanchett veinte años más joven es interpretado por la actriz Leila Georges.