De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 31 de agosto de 2024, p. 9

La delegación mexicana cosechó ayer tres medallas en los Juegos Paralímpicos de París 2024 para llegar a cuatro en total, luego de que Juan Diego García, Ángel Camacho y Rosa María Guerrero consiguieron presas de bronce en parataekwondo, paranatación y para-atletismo, respectivamente.

El taekwondoín Juan Diego García se quedó con el tercer lugar en la categoría K44 de menos de 70 kilogramos tras superar por 5-3 al japonés Kudo Shunsuke.

De esta manera, el nacido en Culiacán, Sinaloa, quien logró superar una lesión en la rodilla que lo dejó fuera de las competencias por más de un año, obtuvo su segunda medalla paralímpica, luego de haber conquistado el oro en Tokio 2020.

En medio de un pletórico Gran Palacio de París, el tricolor remató con una patada en el peto a su rival para definir el combate a su favor y ganar la tercera medalla del día.

En su camino por el bronce, García venció en los octavos de final al representante de Nueva Guinea, Herea Loi, por marcador de 19-0, con lo que avanzó a la siguiente ronda.

No obstante, cayó en los cuartos de final ante el uzbeko Javokhir Alikulov por 5-4. En la ronda de repechaje, se recuperó y derrotó 17-10 al cubano Michel Suárez para posteriormente superar al japonés y subir al podio.

En la Défense Arena, el nadador Ángel Camacho, de 19 años, obtuvo el bronce (segundo del día) en los 100 metros libres categoría S4 con un tiempo de 1:22.32 minu-tos, e impuso récord continental.

El israelí Ami Omer Dadaon se llevó el oro (1:20.25), mientras el japonés Takayuki Suzuki obtuvo la plata (1:21.71).

Hay personas que nacen teniéndolo todo, pero hay otros que se esfuerzan para llegar hasta allí. ¡Medalla de bronce amigos! Estoy muy feliz y contento de obtener este gran resultado, muchas gracias por todo su apoyo , publicó el oriundo de León, Guanajuato, quien también ganó medalla de bronce en Tokio 2020, en sus redes sociales.

En tanto, Rosa María Guerrero consiguió el primer bronce del día, el cual representó la segunda medalla para México en París 2024, tras la plata obtenida el jueves por la nadadora Haidee Aceves, luego de terminar en el tercer lugar en la final de lanzamiento de disco categoría F55.

Con un registro de 25.81 metros, la campeona mundial en 2023 alcanzó su mejor marca de la temporada y revalidó la presea de bronce en Tokio 2020 en la misma prueba.

El metal dorado fue para la colombiana Erica María Castaño (26.70 metros), mientras la plata para la china Feixia Dong (26.67 metros).

En la competencia realizada en el estadio de Francia, la mexicana logró su mejor marca en el tercer lanzamiento. Sus seis registros fueron: 24.99, 25.22, 25.81, 25.05, 19.49 y 24.93 metros.

En esta final, que reunió a 13 competidoras, la juvenil María Guadalupe Navarro, de 17 años, concluyó en el séptimo lugar con una marca de 21.66 metros que consiguió en su quinto intento, en lo que significó su debut en los Paralímpicos.

Me siento muy contenta de haber logrado esta medalla; independientemente del clima, me planté, supe sacar la casta, pude concentrarme y visualizar mi objetivo, que era estar dentro del podio , señaló Guerrero, quien tuvo que sobreponerse a la intensa lluvia que cayó.

En otros resultados de la delegación mexicana, Víctor Sardina se despidió de la justa parisina tras caer por 142-136 ante el estadunidense Matt Stutzman en los dieciseisavos de final de la modalidad open para arco compuesto.

Esta fue la primera experiencia en unos Juegos Paralímpicos para el bajacaliforniano, quien dejó atrás el alcoholismo para llegar a París.

Ha valido mucho la pena el cambio que he hecho en mi vida. He dejado todas esas cosas que me tenían orillado a no cumplir mis sueños. Hemos trabajado mucho estos dos últimos años y estoy emocionado de estar aquí, vamos a seguir peleando para dejar en alto a nuestro país , señaló Sardina, quien además agradeció a su entrenador Antonio Hidalgo y al hijo de éste por haberlo ayudado a dedicarse al deporte.

Por otro lado, el velocista de silla de ruedas Leonardo Pérez se quedó cerca de subir al podio al culminar en el cuarto lugar en la final de los 400 metros, categoría T52, con un tiempo de 1:03.43 minutos.

A su vez, el abanderado Salvador Hernández concluyó en la séptima posición en la misma final, con un tiempo de 1:04.32 minutos.

Luis López, por su parte, terminó en quinto lugar en impulso de bala F37, tras conseguir un registro de 14.31 metros en su tercer intento.