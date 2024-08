Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 31 de agosto de 2024, p. a12

La aparición del álbum titulado Astor, del célebre agrupamiento Axiom Brass, pone de relieve un hecho histórico: estamos frente a la consagración definitiva de Astor Piazzolla (1921-1992) como uno de los gigantes de la música popular y de concierto, junto a los que ya eran considerados grandes nombres inmortales, digamos Beethoven, Jobim, Brahms, Dylan, Sibelius, Pérez Prado, Ligeti, Lecuona, Mozart…

Ya lo era, hace décadas, pero si echamos un vistazo a las novedades discográficas, nos llevaremos grandes sorpresas: crecen con los días las grabaciones de la más diversa índole; no se limitan a las consabidas recopilaciones, que también brindan hallazgos insólitos, sino que cada vez hay más músicos interesados en interpretar la música de este genio bonaerense y dejar constancia en álbumes que tienen éxito monumental.

Hay casos semejantes que el tiempo está resolviendo en su transcurso, como el de Philip Glass, quien es intérprete de su obra y hace años nos preguntábamos qué pasaría en el futuro, si solamente quedarían sus discos, pero han ido apareciendo, como flores en un jardín, cada vez más y más intérpretes muchos de ellos de prestigio y calidad suprema.

En el caso de Astor Piazzolla, el gran detonador de esta eclosión y suma fue la celebración de su centenario, en 1921 y como suele ocurrir en efemérides globales, los discos se reproducen como conejos y hoy en día tenemos una cantidad y calidad asombrosas en honor de la devoción y gozadera que multitudes profesamos por Piazzolla, porque además forma una parte de nuestra educación sentimental, y para asombro mayor, también de las nuevas generaciones.

De hecho, todos quienes quedamos embelesados para siempre con la música de Astor Piazzolla, la conocimos en años mozos y meses enteros pasamos escuchando una y otra vez nuestras piezas favoritas y esa alegría se traspasa y se trasvasa como el agua de un río (en este caso el Río de la Plata) que danza curveado hacia la mar.

El influjo Piazzolla es amplio e insospechado. En su país. En el nuestro. En todo el mundo. Bastan tres compases para que el ambiente se vuelva cadencia, aroma, sensualidad y energía. Bastan tres compases para que el escucha aún el más desprevenido, exclame: ¡Piazzolla!

Cadencia inconfundible.

En Argentina, la revolución Piazzolla rebasó desde su mero inicio la escena tanguera. Otros músicos geniales reconocieron de inmediato su prodigio. Un ejemplo: uno de los grandes maestros de la cultura rock en Argentina, Luis Alberto Spinetta, exclamaba a los cuatro vientos: ¡Piazzolla es el futuro! , y volteaba a ver a Charly García, otro genio con la capacidad de transformar la música, que es lo mismo que transformar la vida.

Tenemos, entonces, a un autor clásico, que encontramos en los lugares más insospechados: en la programación de una orquesta sinfónica, nada menos que la mejor del mundo: la Filarmónica de Berlín, por igual que en la discografía del Kronos Quartet, agrupamiento de excelencia para el que Astor escribió Four, For Tango en 1988, obra maestra que recogieron los integrantes del Kronos para su disco Winter Was Hard.

Las colaboraciones de Astor Piazzolla con las mejores orquestas, los mejores grupos y otros artistas legendarios siempre fueron actos naturales, los que ocurren cuando la lógica de la calidad artística hace su magia entre los músicos.

El ejemplo del Kronos es ilustrativo: después de escucharlos en un concierto, Astor, deslumbrado, se puso a escribir Four, For Tango, para ellos y, fenómeno de la física cuántica, en ese mismo momento ellos estaban caminando para encontrarse con él y pedirle que escribiera una pieza para ellos y así nació Five Tango Sensations, en 1989: estructurado en la siguiente secuencia: Asleep-Loving-Anxiety-Despertar-Fear, que estrenaron ese año en Nueva York y grabaron de inmediato y viajaron para tocar, juntos, en Alemania. Estas experiencias cuya intensidad es otro de los atractivos de la música de Piazzolla, expandieron en su momento su público hacia los escuchas jóvenes y a todo aquel interesado en músicas distintas, originales y que garantizan gozo.

Otra colaboración espontánea, natural y lógica, la hizo Astor con otro integrante del Olimpo: el egipcio-francés George Moustaki, cuyas grabaciones discográficas forman parte del patrimonio cultural del mundo y así se sucedieron muchos encuentros de los cuales nos regocijamos.