De acuerdo con una semblanza en el diario digital Astrolabio, durante los últimos 23 años de su vida, sin descuidar su productiva carrera de historiador con reconocimiento global, aportó al estado de San Luis Potosí un intenso y comprometido activismo que ayudó a visibilizar a escala nacional e internacional el ecocidio de la Minera San Xavier , propiedad de la compañía canadiense New Gold Inc, en el emblemático Cerro de San Pedro.

▲ Juan Carlos Ruiz Guadalajara en una conferencia de prensa sobre la oposición a Minera San Xavier, en el Club de Periodistas, el 10 de noviembre de 2009. Foto archivo

El último texto en La Jornada

Su última colaboración con este diario, publicada el 8 de diciembre de 2023, fue estremecedora, al reivindicar el derecho a la eutanasia a partir de dar su testimonio como persona aquejada por ELA, enfermedad degenerativa progresiva de tipo neuromuscular, la cual afecta las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal.

Intitulado ELA: Si no tienes dinero, déjate morir, en ese artículo, el autor retoma el caso de la italiana Silvia Battini, quien en 2009 fue diagnosticada con aquel padecimiento, con en el fin de reflexionar acerca de que en México, como en muchos otros países, quienes se ven aquejados por ese mal se convierten en una carga económica insostenible a pesar de mantenerse laboralmente activos, a lo que sumó la falta de interés político y de alternativas para escapar de esa situación.

Tras enumerar lo que implica la vida con ELA, que, si bien es una enfermedad que no provoca dolor físico, pero en cambio causa un profundo dolor emocional y una crítica situación económica , asentó que, en su caso, podía colapsar en ese momento o tardar meses en morir.

En cualquier escenario, quienes padecemos ELA, familias incluidas, debemos conquistar el derecho a los cuidados y a decidir sobre nuestra muerte, derechos que esperemos formen parte de la autodenominada Cuarta Transformación, versión segundo piso , escribió en aquella ocasión.

En la extensa entrevista con Astrolabio, Juan Carlos Ruiz Guadalajara habló de los peligros de la historia, en específico de su uso político, al afirmar que “alimenta demasiadas fantasías, sobre todo de carácter nacionalista, y eso es gravísimo, porque por ese uso político de la historia han surgido guerras, desencuentros terribles.

“La historia nacionalista me interesa como objeto de estudio, pero no la práctico ni la divulgo, no me interesa.