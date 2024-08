De las muertes fetales, 81.7 por ciento ocurrieron antes del parto, 17.2 por ciento durante el mismo y en 1.1 por ciento de casos no se especificó el momento.

El Inegi precisó que el rango de edad que concentró el mayor número de embarazos con alguna complicación que terminó con la muerte del producto fue de 20 a 24 años, con 24.1 por ciento. Siguió el de 25 a 29, con 23.4 por ciento y el de 30 a 34, con 19.3. En conjunto, estos tres grupos representaron dos tercios (66.8 por ciento) del total. Eran mexicanas 97.1 por ciento de las mujeres, 0.9 eran extranjeras y 2 por ciento no especificó nacionalidad.

En tanto, 81.4 por ciento de las mujeres recibió atención médica prenatal, mientras 15.3 por ciento no la recibió y 3.3 por ciento no especificó. Entre las primeras, 64.6 por ciento tuvo entre una y cinco consultas; 30.2 por ciento, entre seis y 10; 3 por ciento, entre 11 y 15; 0.7, entre 16 y 20, y 0.1 por ciento recibió más de 20. El restante 1.4 por ciento no informó la cantidad.

Respecto al procedimiento de expulsión o extracción, el parto vaginal fue el que registró más casos, con 65.8 por ciento. Siguió la cesárea, con 17.8 por ciento.

En relación con la escolaridad de la madre, predominó la secundaria completa e incompleta, con 34.2 por ciento, y siguió la preparatoria completa e incompleta con 30.6 por ciento. En conjunto, representaron 64.8 por ciento del total. Los estados con tasas más altas de muerte fetal fueron San Luis Potosí, con 92.8; Durango, con 91.1, y estado de México, con 89. Las tasas más bajas se registraron en Oaxaca, con 30.4; Zacatecas, con 41.6, y Campeche, con 44.1.