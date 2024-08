Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Viernes 30 de agosto de 2024, p. 7

A cambio de la Comisión de Vigilancia –que supervisa el gasto público– y de mantener la presidencia de la Comisión de Hacienda, el Partido Verde cedió 17 diputados a Morena, que con este pacto tiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y permite que Ricardo Monreal Ávila presida tres años la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Cuando el Verde era aliado del PAN, durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, Monreal los calificó como rémoras y adláteres del poder.

–¿Quedaron atrás las rémoras y los adláteres? –se le preguntó ayer en conferencia de prensa, al concluir la reunión de instalación de la Junta, posterior a la instalación de la 66 Legislatura de la Cámara.

–Seguirán persistiendo en la historia –reconoció.

–El PVEM siempre ha negociado por cosas a cambio. ¿De dónde le sale tan generoso ahora? –se le insistió.

–Yo también me lo pregunto. Pero sólo he tenido buen trato con ellos y me genera buena opinión que el acuerdo sea por políticas públicas del bienestar, medio ambiente y ecología.

Previamente, el coordinador del PVEM, Carlos Puente, justificó que la cesión de una parte de sus integrantes es una estrategia legislativa válida y desmintió un agandalle .

Más tarde, el vicecoordinador del PAN, Elías Lixa, señaló que el traspaso de legisladores es un fraude constitucional para inflar grupos parlamentarios por encima de los márgenes constitucionales, con el único fin de mantener mayorías artificiales .

Con el pacto entre Monreal y Puente se confirmó que Morena tendrá mayoría calificada, con 257 legisladores, número que podría variar según los reacomodos entre bancadas.