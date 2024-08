Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 30 de agosto de 2024, p. 4

Sólo con respeto a la soberanía de cada país el futuro será beneficioso para la relación de México y Estados Unidos, así como para la integración económica norteamericana, advirtió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al referirse en su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional a las recientes declaraciones del embajador estadunidense, Ken Salazar, contra la reforma judicial y la elección popular de jueces, el mandatario señaló que al enviado de Washington le dieron instrucciones de venir a decir que está mal lo que corresponde decidir al pueblo .

Esto, señaló, no es de buenos vecinos, pues no significa respeto a la soberanía; eso es un acto de prepotencia y no hay igualdad, no se cumple lo que sostiene. Le creo al presidente Joe Biden (su afirmación) de que nuestra relación se debe dar en un pie de igualdad .

López Obrador, quien al principio de la semana anunció que la relación con la embajadas de Estados Unidos y Canadá está en pausa, luego de declaraciones de ambos embajadores contra la reforma judicial, expuso que “no hay mal que por bien no venga; todo esto ayuda mucho para ir poniendo las cosas en su sitio, en su lugar.