Hace una década, en medio de su larga y exitosa carrera, el maestro Oropeza decide incursionar en las tecnologías digitales cuando entra en contacto con el Centro Mexicano de la Música y Artes Sonoras, con sede en Morelia, Michoacán.

“Participé en el programa Prácticas de Vuelo –nos cuenta Adrián–, donde seleccionaron a jóvenes compositores para que escribieran una pieza en ese para cuarteto de jazz y nuevas tecnologías; es decir, música electroacústica o con medios electrónicos.”

–La música electroacústica se empieza a dar desde mediados del sigloXX. ¿Por qué eso de nuevas tecnologías ?

–Porque todo el tiempo se están renovando. Desde los años 50 hubo compositores que hacían esta música; pero las tecnologías han ido cambiando, los programas se están actualizando.

–¿De qué se trata esta gira?

–Primero daré un taller en cada universidad y después un concierto. En el escenario seré el único instrumentista acústico, y me van a acompañar pistas de electrónica previamente creadas, que son el soporte fijo. Esas pistas han sido comisionadas a diferentes compositores con formación contemporánea clásica. Entre ellos, Tania Tovar, Paulina Monteón y Rodigo Sigal, mexicanos; y las colombianas Juliana Ortigoza, Laura Zapata, Luisa Pachón y Catalina Gómez. Y haré uso de un multipad electrónico para también tocar yo un poco de sonidos electrónicos.

–¿Vas a improvisar en la batería acústica?

–Por momentos toco cosas ya escritas y por momentos improviso. Además, he aprendido a manejar la improvisación dirigida, cuando el compositor me dice: ‘En esta sección de la pista, por el asunto de la tímbrica o de la atmósfera, puedes improvisar solamente con platillos. En esta otra puedes improvisar con tarola y toms. Acá no improvisas, no tocas nada, para que también luzca la electrónica’.

–¿Quién eligió estos compositores y estas pistas para que tú interactúes con ellas?

–Los compositores pude elegirlos yo, gracias a una beca del Fonca.

