De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 30 de agosto de 2024, p. 31

Presuntos miembros del crimen organizado atacaron ayer a elementos del Ejército Mexicano en la comunidad Paredones, sindicatura de Jesús María, en la zona rural del norte de Culiacán, Sinaloa. Esto desató un enfrentamiento a partir del cual sujetos no identificados bloquearon vías de comunicación en varios puntos de la zona, en algunos casos con vehículos incendiados.

A partir de las 17 horas escenas de violencia comenzaron a circular en redes sociales y algunos usuarios expresaron su temor de que los hechos violentos escalaran; sin embargo, fuerzas federales controlaron la situación.

El gobernador Rubén Rocha Moya informó en sus redes que las fuerzas de seguridad del gobierno de México, al realizar sus funciones de construcción de paz, recibieron una agresión por parte de civiles armados en una comunidad de la sindicatura de Jesús María, en el norte de Culiacán .

Agregó que ante ese hecho, se realizó un despliegue coordinado con la participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Ello originó que civiles incendiaran dos vehículos, en la carretera México 15, a la altura de El Limón de los Ramos, con el propósito de obstaculizar la acción de la autoridad, que son las imágenes que han estado circulando en redes sociales .

El mandatario morenista pidió a la población de Culiacán mantener la calma. La situación que ha trascendido está siendo atendida y se focaliza fuera de la ciudad. Se recomienda, en cualquier caso, estar atentos a la información oficial y evitar la que se emite de manera extraoficial con el solo propósito de causar alarma .

Más tarde, en otro reporte que ofreció de lo sucedido, Rocha Moya aseguró: No hay bajas, no hay personas heridas ni detenciones; no existe ningún dato al respecto, de tal manera que todo está en calma hasta ahorita y esperemos que así continúe. No hay indicios de que podamos tener alguna otra situación complicada .

Sostuvo que la violencia se focalizó en la zona rural de Culiacán y ya está controlada, por lo que población puede realizar sus actividades de manera normal. Señaló que una unidad del Ejército sufrió un accidente en Jesús María, pero no se derivó de enfrentamiento alguno. Comentó que este viernes habrá actividades escolares en todos los niveles.

Desde las 15 horas de este jueves, ciudadanos reportaron refriegas entre delincuentes y elementos del Ejército Mexicano a la altura de los poblados Mojolo y Paredones, rumbo a la carretera libre México 15, que individuos no identificados bloquearon con automotores a los cuales prendieron fuego.