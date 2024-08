Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 30 de agosto de 2024, p. 7

Los alumnos de la Escuela de Música del Rock a la Palabra (EMRP) no cabían de gozo y celebraron junto con su director Guillermo Briseño los 18 años, la mayoría edad , de esa academia, con la presencia de los caifanes Saúl Hernández y Diego Herrera, quienes apadrinaron la efeméride en el Museo de la Ciudad de México.

La escuela, expresó Briseño, durante este tiempo ha fomentado la creatividad y fortalecido el conocimiento en número grande de jóvenes artistas, que dejaron sentir su presencia en el ámbito musical contemporáneo en México y en el extranjero; muchos han terminado sus estudios y la vocación que los mueve es no detenerse: tocan, hablan, interactúan con otras artes y algunos son maestros en la EMRP .

El pianista y compositor, acompañado por Argel Gómez, encargado de despacho de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; Miviam Ruiz, directora de Educación Artística y Formación Comunitaria, y Francisco Becerra, director académico del Centro Cultural Ollin Yoliztli, anunció la serie de actividades que se realizarán en torno a los 18 años, que incluyen talleres, la publicación de versos, colaboraciones con Cirko de Mente, presentaciones musicales en el Centro Cultural Ollin Yoliztli y un concierto de aniversario con estudiantes y ex alumnos.

Briseño contó: “mis invitados son amigos, los quiero y fue el instinto que me hizo atinar y decirles: ‘oigan apadrinen esto’ y rápido me dijeron que sí; este compadrazgo se remite muchos años atrás cuando me eché un palomazo con Las insólitas imágenes de Aurora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otras historias muy locas que hemos compartido”. Ahora sus aventuras musicales continúan, pues el director de la escuela acompañará en el escenario a los Caifanes, el sábado, en el Estadio GNP, que ya tiene taquilla agotada.

Al tomar la palabra, Saúl Hernández enfatizó: estamos aquí por apoyo incondicional a Memo, como hermano, como músico y maestro, pero también por el camino que ha hecho la escuela, en una tarea ardua, se ha creado un espacio que no tuvimos; nosotros aprendimos como pudimos, si es que aprendimos algo. La escuela rompe con una serie de intelectualismos y por lo que he escuchado de su recorrido es de creencias, credibilidad, amor, de existir, de encontrarte a ti mismo y tener la fortuna de haber hecho lo que estás haciendo; donde no hay límites. Dicen que la victoria es el único camino hacia la gloria y la música es así .

El intérprete de Viento y Los dioses ocultos subrayó: México es un país donde todo es posible, pero nada se puede. Y cuando quieres ser tú mismo también te cortan la cabeza, y estos ejercicios que estamos todos compartiendo, tanto la escuela, como las vivencias, los conciertos, los caminos, las instituciones, etcétera, están rompiendo con eso. La escuela es un parámetro, una línea, una flecha que está rompiendo con todo eso, para que seas libre de pensar, de decir lo que quieras, que te sientas feliz con quien eres y lo expreses .