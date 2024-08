De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 30 de agosto de 2024, p. a10

La paranadadora Haidee Aceves consiguió ayer la primera medalla de la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de París 2024 tras ganar la presea de plata en los 100 metros dorso categoría S2.

Luego de un espectacular cierre en la final, realizada en La Défense Arena, la tricolor concluyó la prueba en la segunda posición con un tiempo de 2:21.79 minutos, seis centésimas de segundo detrás de Yip Pin Xiu, de Singapur, quien se quedó con el oro (2:21.73). El bronce fue para la italiana Ángela Procida, con 2:24.48. Con dicho crono, Aceves logró un récord para América.

En la misma prueba, Fabiola Ramírez, medallista de bronce en Tokio 2020 y abanderada de la delegación tricolor, culminó en el sexto sitio con 2:40.48.

Para mí sabe a oro, es algo que vengo persiguiendo desde Juegos atrás y haber obtenido mi primera medalla paralímpica y la primera para México en esta justa es algo increíble. Además, es mi mejor tiempo de toda la temporada , señaló la jalisciense de 31 años.

Es muy bonito ver tanto cariño y apoyo, hay muchos mexicanos aquí, la arena luce repleta. Mi mamá está acompañándome, cuando un año atrás estaba en el hospital, ninguna de las dos nos imaginamos que estaríamos en París 2024, yo también venía de un proceso de recuperación de una lesión y estar aquí es algo increíble , agregó la multimedallista panamericana, quien vive sus cuartos Juegos Paralímpicos.

Asimismo, reconoció que no se había percatado de que terminó la prueba en la segunda posición. Me sentía con la capacidad, mas no esperaba un resultado así porque sé que en unos Juegos Paralímpicos todo puede pasar, simplemente hice lo que me correspondía, que era nadar bien. La verdad no sabía que había ganado medalla hasta que vi las banderas de los tres primeros lugares y alcancé a ver mi nombre , relató Aceves, quien también participará en los 50 metros dorso y los 100 metros estilo libre.

A su vez, Karina Hernández compitió en los 200 metros libres S5, donde finalizó en el séptimo lugar del heat 3 con un tiempo de 4:07.22 minutos, con lo que se quedó al margen de la lucha por las medallas.

Por su parte, Cristopher Tronco y Jesús Rey López, quienes participaron en los 100 metros dorso S2, terminaron en el quinto y octavo lugar, respectivamente, con tiempos de 2:14.87 y 2:25.64 minutos. El brasileño Gabriel dos Santos ganó el oro con un crono de 1:53.67.