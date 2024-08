Con ello se busca dar solución integral al problema que viven los vecinos desde hace varios años; no obstante, los expertos indicaron que no hay recursos para la rehabilitación de viviendas, ya que primero se debe dar solución física al problema y luego de manera social, aun cuando se han encontrado cavidades en casas que han provocado fracturas a los inmuebles.

No hay recursos

Las minas y cavidades en cuatro colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo se extienden en un perímetro de 16 hectáreas, donde autoridades comenzaron con las labores de mitigación de riesgos en el subsuelo, aunque para los vecinos afectados y sus bienes aún no hay un plan de apoyo.

Pese al cambio de administración, el personal sostuvo que no se dejarán de realizar las obras de mitigación. “La intención es no perder la continuidad; no sólo estamos en un estudio que, de por sí es complejo y requiere ser constantemente actualizado, sino también se necesitan recursos para apoyar a las colonias.

“Vamos a hacer el diagnóstico, pero hay que seguir trabajando en conjunto el gobierno y la alcaldía; es un trabajo que heredaremos a la próxima administración, (…), no hay que parar en esta estrategia porque sí es histórico lo que hemos empezado a lograr para atender el problema”, dijo Ana Laura Martínez Gómez, directora ejecutiva de Obra Pública de la Sobse.