Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 29 de agosto de 2024, p. 14

Una decena de dirigentes de sindicatos y confederaciones anunciaron la conformación de una nueva asociación, desde donde impulsarán reformas laborales pendientes como la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 40 horas, así como la evaluación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Se trata de la Asociación General de las y los Trabajadores de México (AGT), cuyo principal objetivo es impulsar la unidad, fortalecer la lucha obrera iniciada hace más de 90 años, la defensa de sus derechos y lograr mayores beneficios para ellos, aseguró el líder del Sindicato Nacional Minero, el senador Napoleón Gómez Urrutia.

Esta nueva organización sindical representa hasta el momento los intereses de al menos un millón de trabajadores y también busca fortalecer el tripartismo y la relación institucional con el gobierno.

No es una unidad, de esta nueva asociación, cerrada o exclusiva para un grupo que inicialmente comenzamos. Lo hacemos desinteresadamente, aquí no hay pretensión de nadie, ni de los dirigentes ni de los trabajadores, de buscar protagonismos o actitudes de beneficio personal o particular de alguna organización. Lo hacemos, y estamos totalmente convencidos de que tenemos que reformar el mundo del trabajo. Nuestro compromiso fundamental es con la clase trabajadora de este país , sostuvo el líder minero.

En conferencia de prensa, Rodolfo González Guzmán, dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), indicó que además de la reforma para reducir la jornada laboral, también buscarán la exención del impuesto sobre la renta hasta por tres salarios mínimos; el fortalecimiento de las políticas de vivienda, sistemas pensionarios y de salud, además del incremento del aguinaldo de 15 a 30 días.