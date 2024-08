Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 29 de agosto de 2024, p. 8

Washington y NY., La mayoría de los estados de la Unión Americana elige a sus jueces, y la Constitución establece que todo juzgador federal debe ser nombrado por el presidente y ratificado por el Senado.

A escala local, hay varios sistemas para seleccionar a togados en todos los niveles. Por ejemplo, 20 estados lo hacen mediante elecciones no partidistas, otros nueve por comicios donde los candidatos son afiliados a un partido, y en siete más primero son nombrados por el gobernador para un primer periodo, pero después deben someterse a relección, según datos compilados este mes por el centro no partidista Brennan Center for Justice. En otros estados, el gobernador o la legislatura nombran a jueces y en otros se emplea un sistema híbrido.