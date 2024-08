Diputados asistentes al encuentro señalaron que Monreal les dijo: ustedes saben que no me interesa el dinero, me interesa la política . En cambio, y sin que la figura esté considerada como parte de la estructura de la bancada, Monreal designó a Pedro Haces coordinador operativo del grupo.

Cuando se cantó el resultado de 109 votos en favor de Jiménez Godoy y 108 de Gómez Pozos, surgieron voces de diputados que trataron de impugnar el cómputo, pero Monreal paró: aquí se respeta la democracia, lo que salió, salió .

El ejercicio para definir una de las secretarías de la mesa directiva' fragmentó aún más las preferencias de la bancada, pues se inscribieron cinco diputados, tres de ellos del estado de México, que rompieron el acuerdo para presentar una sola nominación.

De la bancada mexiquense se anotaron Monserrat Ruiz Páez –propuesta de la gobernadora Delfina Gómez–, quien llegó a la Cámara bajo las siglas del PVEM y saltó a Morena; Mónica Álvarez Nemer –prima del ex secretario de gobierno local Ernesto Nemer– y la ex alcaldesa de Coacalco Julieta Villalpando, quien ganó.

Morena no presentó ayer su reglamento, y para tratar de subsanar esa laguna se nombró un grupo de trabajo que redactará un proyecto; lo integran, entre otros, Carol Antonio Altamirano, Luis Humberto Fernández y Mario Zenteno, ex director del Issste.