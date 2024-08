Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 29 de agosto de 2024, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que podría haber un trasfondo económico en la intervención de Estados Unidos, a través de su embajador Ken Salazar, contra la reforma al Poder Judicial.

Me llama a mí la atención, ¿por qué intervienen tanto en este asunto que corresponde a los mexicanos? No encuentro yo una explicación lógica, aunque a veces lo que no suena lógico, suena metálico. Pero es sorprendente , subrayó.

En la mañanera de ayer, el mandatario aclaró que la pausa en las relaciones que planteó la víspera es exclusivamente con el embajador estadunidense y con el representante de Canadá en México, Graeme C. Clark –quien también criticó la reforma–, y no con las naciones socias comerciales.

La relación con los gobiernos continúa, con Canadá y con Estados Unidos, (la pausa) es nada más con las embajadas, en especial con los enviados de Canadá y Estados Unidos, porque no les corresponde opinar sobre asuntos que sólo competen a los mexicanos, es un asunto de respeto a nuestro país.

El jefe del Ejecutivo criticó las declaraciones de Salazar, quien la semana pasada expresó que la elección directa de jueces, magistrados y ministros –punto central de la reforma judicial– representaría un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y para la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá .