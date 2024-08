La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, volvió a abordar el tema de la reforma al Poder Judicial, al hablar ante los senadores de su partido y aliados. Cuando se gana por una mayoría tan contundente como la que ganamos, es evidente que hay un mandato del pueblo de que se cumpla lo que se planteó durante la campaña, que es la reforma al Poder Judicial . Añadió: Entonces, ¿eso le compete a quién? A los mexicanos y a las mexicanas. Hay otros temas que nos competen a Canadá, México y Estados Unidos, como el tratado (T-MEC), como temas conjuntos que se tratan o que se han tratado en este sexenio, de seguridad, incluso de migración, temas de cooperación, de todo tipo. Hay amistad, pero tenemos que ser muy claros de que lo que le corresponde a los mexicanos, le corresponde a los mexicanos. No tiene por qué haber más tensiones . Sin embargo, los embajadores de Estados Unidos y Canadá no han rectificado sus posiciones y sigue la pausa en las relaciones que anunció el Presidente López Obrador.

a situación jurídica de Pável Dúrov, creador y principal ejecutivo de la red social Telegram, cambió dramáticamente durante las últimas horas. El sábado fue detenido en París y las autoridades le han fincado 12 cargos, entre ellos, complicidad en la difusión de imágenes sexuales de niños. Ser puesto bajo investigación formal en Francia no implica culpabilidad ni conduce necesariamente a juicio, pero demuestra que las autoridades judiciales consideran que hay suficientes elementos en el caso para seguir adelante. Se le concedió libertad mediante el pago de una fianza de 5 millones de euros (alrededor de 100 millones de pesos). También tiene la obligación de firmar ante la policía dos veces por semana y no se le permite salir del país.

Los chuchos perdieron a sus senadores

El drama de los chuchos Zambrano y Ortega es enorme: se quedaron sin partido y sin sus únicos dos senadores. En la mencionada reunión del grupo de Morena y aliados con Claudia hicieron su debut los ahora ex perredistas José Sabino Herrera, tabasqueño, y Araceli Saucedo, michoacana, como miembros de la bancada que dirige Adán Augusto López. No le debo nada a nadie, no le debo nada al PRD y no me pueden expulsar de un partido que ya no existe , declaró la legisladora.

Mensaje tranquilizador

Hasta ahora la comisión de cambios que integran el Banco de México y la Secretaría de Hacienda no ha visto la necesidad de intervenir en el mercado para mantener la estabilidad del peso, anunció la gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja. Mencionó que las pérdidas obedecen mucho a factores globales, aunque también internos. Ayer el peso siguió su recuperación.

Ombudsman social

Asunto: los preocupados

Al vecino país del norte le preocupa mucho que en México la elección popular de los jueces no aborde la corrupción , pero ¿a cuántas personas que no son estadunidenses igualmente les preocupa que alguien con el historial de Donald Trump pueda llegar a la presidencia de Estados Unidos?

Fernando Quiroz Nácar

Twiteratti

Hace tiempo anticipé que la desaceleración ya estaba aquí. Señalé que el crecimiento del año difícilmente superaría 1.5 por ciento. Hoy el Banco de México anunció una reducción significativa en sus pronósticos para 2024 y 2025. Para 2024 espera 1.5 por ciento (antes 2.4 por ciento) y para 2025 sólo 1.2 por ciento.

@esquivelgerardo (Ex subgobernador de Banxico)

X: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa