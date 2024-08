Celebra la resolución del Tribunal Electoral sobre plurinominales

os magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) finalmente dieron su resolución, que es definitiva e inapelable. Ratificaron que los partidos de la 4T consiguieron 364 curules en la Cámara de Diputados y 83 senadores –más dos incluidos del PRD, que ayer se incorporaron a la bancada–, con lo que alcanzarán 85 escaños en el Senado.

El Congreso de la Unión será durante septiembre un espacio de gran actividad política para alcanzar el llamado plan C –que reformará el Poder Judicial– y hacer realidad otras tantas iniciativas que quedaron pendientes en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El TEPJF tuvo que atender 5 mil 317 impugnaciones de ciudadanos y organizaciones políticas, pero ninguna alcanzó el objetivo de contrarrestar la mayoría parlamentaria de la 4T en el Congreso. Entre ellas destacó la que presentaron ante ese tribunal especialistas en derecho electoral, quienes argumentaron que habría una sobrerrepresentación parlamentaria oficialista. También sobresalió la solicitud que envió el dirigente nacional panista, Marko Cortés, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que diera su parecer sobre la asignación de diputados y senadores por la vía plurinominal en el Congreso.

Pese a que la misma Corte aceptó dar entrada al asunto planteado por el líder panista, esto no tuvo ningún efecto político.

Así, puede decirse que la subrepresentada oposición –PRI, PAN y MC– será muy endeble en la 66 Legislatura del Congreso de la Unión a partir del 1º de septiembre, pues no tendrán la capacidad para contrarrestar el plan C y menos aún la calificada mayoría parlamentaria que la 4T ya tiene en el Congreso de la Unión.

Mario Trujillo Bolio

Lamenta el deceso de Ignacio Carrillo Prieto

Expreso en El Correo Ilustrado mi pésame a los familiares y amigos de Ignacio Carrillo Prieto, un jurista de primera, fiscal para los movimientos sociales y un ciudadano que siempre mostró compromiso con la justicia y valor civil.

Bernardo Bátiz V.

Sin notarlo, estudiantes de derecho defienden corrupción, advierte

Hago propio lo manifestado por el abogado José Lavanderos. Comparto una experiencia como litigante: en alguna ocasión (hace aproximadamente tres o cuatro años), durante una diligencia de ejecución de laudo contra el SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes), el actuario ejecutor de la junta especial (omito el número de ésta, pues no viene al caso) de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en confianza y en tono de molestia, me manifestó que durante la presidencia de Felipe Calderón la oficina a la que él estaba adscrito se encontraba totalmente al servicio de un despacho particular (del cual omito su nombre, pues resulta irrelevante), contratado para defender al gobierno federal en los juicios entablados por la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Hasta me confesó que prácticamente era imposible emplazar (llamar a juicio) al SAE sin la autorización del presidente de la junta. Aclaro que la Junta Federal no forma parte del Poder Judicial de la Federación, pero sí perteneció a los órganos de administración de justicia. A esas prácticas corruptas y deslealtad se enfrentarán los hoy estudiantes de derecho y eso es lo que (quizá sin darse cuenta) están defendiendo.

La reforma tendrá que ser el primer paso para recomponer los poderes judiciales locales y en todas las materias jurídicas.

Octavio Daniel Galán Vega

Respalda la lucha de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa

Dirijo esta carta a los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa que se manifestaron en Chilpancingo exigiendo justicia para los 43 compañeros desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 (La Jornada, 27/8/24).

Apreciados normalistas, muchas felicidades por la ejemplar lucha que durante años han llevado a cabo por sus compañeros y por sus familias. Sigan siempre adelante.