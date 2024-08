Afp

Periódico La Jornada

Jueves 29 de agosto de 2024, p. 8

New York. Taylor Swift aún no se ha pronunciado sobre la carrera presidencial en Estados Unidos, pero una coalición de admiradores ya está apoyando a Kamala Harris.

A mediodía de ayer, Swifties for Kamala (Swifties por Kamala) habían recaudado más de 140 mil dólares en favor de la aspirante demócrata a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, donde enfrentará al republicano Donald Trump.

La víspera celebraron una velada de recolección de fondos a la que se unieron 27 mil admiradores, poniendo en marcha el esfuerzo para “convertir nuestro poder swiftie en poder político”, como dijo un director del grupo durante la reunión.

Estrellas como Carole King junto con senadoras como Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand participaron en el encuentro virtual.

“Soy una swiftie, y Taylor y yo somos amigas”, dijo King, la legendaria cantautora de éxitos como I Feel The Earth Move y You’ve Got A Friend.

He sido activista política durante años. He sido voluntaria, he llamado a las puertas, incluso como persona famosa , recordó King.

Se los digo porque si alguno de ustedes está pensando en ser voluntario para llamar a las puertas o por teléfono y está un poco nervioso por lo que pueda decir. Por favor, créanme: no hay nada que perder y todo que ganar.

Swifties por Kamala empezó como iniciativa en las redes sociales creada por la usuaria y swiftie Emerald Medrano horas después de que el presidente Joe Biden se retirara de la relección, hace más de un mes.

El esfuerzo prendió en las plataformas: en X la iniciativa cuenta con más de 72 mil seguidores y cerca de 50 mil en Instagram, aunque la megaestrella no está afiliada al grupo.