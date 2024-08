Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 29 de agosto de 2024, p. 8

Ciudad Juárez, Chih., Con una misa en la iglesia de San Lorenzo, serenata y otras actividades afuera de la casa museo de El divo de Juárez, Juan Gabriel, se recordó el octavo aniversario de su muerte.

A través del programa Juangabrielísimo, iniciado hace una semana, juarenses, extranjeros y turistas nacionales recordaron al cantautor nacido en Michoacán que emigró de niño con su familia a esta ciudad.

El sacerdote Alfredo Abdo Rohana, acompañado del mariachi Luz de Luna, ofició la misa. Expresó que la ofrecería a la memoria del difunto cantante, pues Juan Gabriel sigue vivo a través de su música.

No sólo me han invitado para celebrar esta ceremonia de su fallecimiento; también he presidido la misa del 7 de enero, que es cuando nació Alberto Aguilera , dijo.

Sabemos que Juan Gabriel en su música fue tan versátil, tan variado y la mayoría de sus canciones estuvieron acompañadas con mariachi.

En las últimas horas, dentro de las actividades aparte de la misa, a la que asistieron cientos de personas, hubo un concurso de coreografías llamado Nadie baila como tú.

La semana cultural Juárez, Juangabrielísimo 2024, organizada por el municipio, atrajo a una multitud deseosa de celebrar la música y el legado de El divo de Juárez.