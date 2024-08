Sputnik y Afp

Jueves 29 de agosto de 2024

Ante temperaturas que ayer superaron los 35 grados centígrados a primera hora de la tarde, mientras el Sol agobiaba a las decenas de miles de aficionados que acudieron al Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York, el tenista alemán Alexander Zverev, número cuatro del ranking de la ATP, no tuvo complicaciones para instalarse en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, al imponerse por 6-4, 7-6 (7/5) y 6-1 ante el francés Alexandre Muller.

A sus 27 años, y recuperado de la grave lesión de tobillo que sufrió en 2022, Zverev recalcó que su objetivo sigue siendo alzar un trofeo de Grand Slam, que acarició en las finales perdidas del Abierto de Estados Unidos de 2020 y de Roland Garros este año.

Hace dos años y medio, cuando me lesioné en Roland Garros, no sabía si volvería a jugar a este nivel , recordó. Ayer me sentí bien físicamente, aunque en algún momento estaba muy mojado. Toda la pista estaba inundada de mí , agregó.

Su próximo rival será el argentino Tomás Etcheverry, quien vomitó en medio de las sofocantes condiciones en su victoria a cinco sets (6-3, 4-6, 6-4, 1-6 y 6-3) sobre su compatriota Francisco Cerúndolo y tras su triunfo debutará en una tercera ronda del torneo.