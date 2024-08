Erendira Palma Hernández

La cobertura de unos Juegos Olímpicos en ocasiones rebasa lo deportivo y su labor alcanza la categoría de testimonio histórico y social. Las reporteras de La Jornada Rosalía A. Villanueva y Adriana Díaz forman parte de las 15 mujeres, entre decenas de periodistas varones, reconocidas ayer por la Asociación de Olímpicos Mexicanos debido a su emblemática labor en las ediciones de Atlanta 1996 y Tokio 2020.

No vamos a unos Juegos Olímpicos a aplaudir, nuestro trabajo es informar, vamos a buscar la nota, a hacer nuestro trabajo con el mayor profesionalismo , apuntó Villanueva, quien con 32 años de trayectoria es una de las pioneras en el periodismo deportivo mexicano y ahora coordina la sección de Deportes de La Jornada.

La cobertura de unos Juegos Olímpicos se gana, yo tardé 12 años en ir a unos. Cuando vas no duermes, no descansas, no comes, caminas muchos kilómetros, pero no lo sufres, porque haces lo que te gusta , dijo Díaz como una muestra de que el periodista debe estar preparado no sólo en el dominio de los ámbitos deportivos, sino también para enfrentar situaciones inesperadas como explosiones o una pandemia.

En Atlanta 1996 pasamos de la alegría al terror , recordó Villanueva, quien ya tenía la experiencia de cubrir Barcelona 1992.

El 26 de julio del 96, en México había algarabía porque Bernardo Segura ganó el bronce en la prueba de los 20 kilómetros de marcha; la única presea de los tricolores en esa edición. Pero todo cambió en la madrugada.

Una explosión durante un concierto en el Centennial Park a la 1:20 am del 27 de julio de 1996, la cual dejó más de 100 heridos y dos muertos, cambió el foco periodístico de los reporteros que se encontraban en Atlanta para cubrir los Juegos Olímpicos.

Rosalía A. Villanueva, junto con Jorge Sepúlveda, quien también recibió un reconocimiento ayer, realizaban la primera cobertura para esta casa editorial en una justa veraniega y los sorprendió el estallido.

Apenas terminaban una larga jornada de más de 12 horas de trabajo. Habían visto a Bernardo Segura subir al podio, la inesperada derrota del marchista Daniel García, quien no cumplió con las expectativas de favorito, y el nacimiento de Fernando Platas como promesa en los clavados. Iban regresando de las competencias poco después de medianoche cuando enfrentaron la angustia y el reto de una cobertura más compleja.

Era una época en la que Internet apenas comenzaba a utilizarse y no había redes sociales; la información debía conseguirse en el campo. Los jefes de redacción exigían a distancia notas sobre el bombazo, pero el zona cero estaba acordonada y ningún medio tenía acceso.