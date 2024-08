No sólo expresó su inconformidad con la admisión de estos recursos, sino que se refirió a otra decisión que consideró más descabellada . Afirmó que torciendo completamente la ley, o mejor dicho, violando todo el marco legal, acepta un recurso del PAN relacionado con la asignación de legisladores plurinominales hecha por el Instituto Nacional Electoral, decisión que corresponde legalmente al Tribunal Electoral.

El mandatario censuró que Piña asignara dichos recursos, “que significan el pago de impuestos de una empresa por 35 mil millones de pesos, aun cuando debió rechazarlos de entrada porque no proceden. De manera arbitraria, dijo, no sólo les da entrada, sino que uno menor, de 2 mil millones de pesos, se lo entrega a una ministra más decente, y otro de 33 mil millones a un ministro que siempre ha defendido a potentados.

Al cuestionar el desempeño de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, por admitir arbitrariamente dos recursos relacionados con una evasión fiscal de 35 mil millones de pesos (relacionado con Grupo Salinas), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que procedería denunciarla y pedir juicio político. Sin embargo, dijo, no se promoverá ese recurso porque se diría que hay persecución contra ella.

Apuntó que este asunto ya es cosa juzgada, porque los expedientes ya pasaron por la Corte, donde se resolvió que no era de competencia de los ministros, que debía irse a un tribunal. Se fue al tribunal, le dan la razón a la hacienda pública, al presupuesto público, o sea, que sí deben aportar ese dinero, y todavía viene otro recurso y regresan a la Corte, y le dan entrada. Ahora, ni modo que vayan a salir con que no se va a pagar. Ahí se los encargo .

–Pero, ¿sí procede el juicio político, presidente?

–Pero proceden muchas cosas. El asunto es que, ¿cómo se vería que se presentara una solicitud de juicio político contra la señora Piña? Que hay persecución.

Explicó que su gobierno planteó que, con base en las disposiciones de la Constitución y las leyes en la materia, este caso no podía regresar nuevamente a la Corte, porque no hay fundamento, pues no existen presuntos visos de que hubiera una violación constitucional que permitiera entrar a la Corte a este asunto. Por tanto, debería darse ya por finiquitado, apuntó.