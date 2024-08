Igualmente, rechazó que pretenda que el aún gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, se pase a la bancada del guinda. Aclaró que no debe extrañar que los grupos parlamentarios en el Senado intentemos construir alianzas o acuerdos legislativos . Sin embargo, rechazó la afirmación del coordinador del PVEM, Manuel Velasco, de que es 99.9 por ciento posible que ya tengan esos tres votos.

Entrevistado luego de registrarse en el recinto de Reforma, aclaró que no se ha acercado a los dos senadores del PRD: Araceli Saucedo y el tabasqueño José Sabino Herrera, como se ha comentado.

El virtual coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, informo que trabaja en conseguir los tres votos que faltan a su grupo y aliados para lograr la mayoría calificada en esa cámara; aseguró que no ha hablado con nadie ni comprarán votos, como hacían PRI y PAN.

Por otra parte, también al registrarse como senador –hoy pide licencia a la gubernatura–, Vila Dosal aclaró que no se incorporará al grupo de Morena, que no se ve en ese partido, sino en el PAN, donde milita desde hace más de dos décadas. Expuso que quien crea que sólo porque ha tenido una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador se cambiará con los guindas, no conoce ni la trayectoria que tenemos ni el trabajo que hemos hecho en Yucatán .

Agregó que no lo han buscado de Morena y que platica con muchos políticos, pero siempre muy firmes nuestras convicciones