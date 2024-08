En entrevista, lamentó que dicha enmienda desaparezca la carrera judicial. La reforma hubiera impactado primero en fiscalías y policías. El primer contacto que tiene la ciudadanía es con la procuración de justicia, no con la impartición de la misma.

Propuse a los legisladores que por lo menos se garantizara que 50 por ciento de los cargos a elección correspondiera al personal de carrera judicial, porque son los que están mas inmersos y tienen la mejor preparación en cada una de las materias; sin embargo, el Legislativo ya resolvió. Le asiste una gran legitimidad por la cantidad de votos que obtuvieron.