Iván Evair Saldaña y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de agosto de 2024, p. 7

El posicionamiento que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la asignación de diputaciones y senadurías plurinominales no será retroactivo al proceso electoral en curso y no remplazará las decisiones al respecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), adelantó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien prepara el proyecto sobre el tema.

En la sesión del pleno, que duró apenas 10 minutos, el ministro se manifestó sobre el recurso de contradicción de criterios 231/2024 que le fue turnado por la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, el 23 de agosto pasado, para que la Corte se pronuncie sobre el reparto de curules y escaños, el cual fue interpuesto por el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

El juzgador reconoció que la sala superior del TEPJF es la máxima y última instancia para decidir al respecto.

“Sin adelantar mi criterio y, repito, sin adelantar mi criterio sobre un tema que me encuentro todavía estudiando, habría que recordar, en este punto, que las contradicciones de criterio no son retroactivas, no son retroactivas por mandato constitucional y que, en específico, el proceso electoral se rige por el principio de certeza jurídica contenido, entre otros, en el artículo 105 constitucional que regula puntualmente nuestro modo de actuar.