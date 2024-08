Enrique Méndez y Alma E. Muñoz

A sugerencia de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados convino no precipitar la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación y cumplir con todo el proceso legislativo, por lo que la discusión en el pleno comenzaría el martes 3 de septiembre y no el domingo primero como había propuesto el coordinador del grupo, Ricardo Monreal Ávila.

Además, Monreal informó que Sheinbaum también les planteó que la reforma electoral, que ya no fue dictaminada en la actual legislatura, requiere un mayor análisis, reflexión, porque tenemos que completarla bien. No quiere decir que no se vaya a hacer, sino vamos a esperar un mejor momento y se presentará otra iniciativa.

En conferencia de prensa, en el contexto de la reunión plenaria de los diputados de Morena, Sheinbaum acotó que no tiene que haber ningún nerviosismo de los inversionistas ni de los mercados por la reforma.

Incluso, expuso que si se hace una lista de los delincuentes del crimen organizado que han sido liberados por jueces, los inversionistas entenderán lo delicado que es el Poder Judicial que tenemos hoy y por qué queremos fortalecerlo, que represente al pueblo de México .