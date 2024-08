Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Senadores y diputados de Morena, entre ellos el virtual coordinador Adán Augusto López Hernández, respaldaron la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer una pausa en la relación con las representaciones diplomáticas de Estados y Canadá y desecharon que ello implique riesgos, como aseguraron los opositores.

López Hernández hizo notar que se ha hablado mucho de la desafortunada declaración del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en torno a la reforma judicial, pues se atisba una especie de injerencismo . Agregó que los mexicanos vamos a resolver nuestros asuntos, como lo hacemos siempre: por la vía pacífica y legalmente .

En tanto, su antecesor, el recién nombrado coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, sostuvo que se trata de una frase que el Presidente de la República ya ha utilizado antes durante su gobierno. No es un término técnico ni jurídico; en materia de derecho internacional no existe , la pausa es sólo con los embajadores, por lo que no hay repercusión, aseguró.