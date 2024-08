Por lo pronto, manifestó que no tiene programada ninguna reunión con el embajador estadunidense, Ken Salazar.

La mandataria electa, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner en pausa las relaciones con los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México, frente al agravio que cometieron , con sus declaraciones sobre la inviabilidad de la elección de jueces, magistrados y ministros. Afirmó que la decisión del Ejecutivo federal no cambia las relaciones con ambos gobiernos. Se mantiene el diálogo, expresó.

Por supuesto, vamos a respaldar siempre al Presidente de la República y eso no quiere decir que cambien las relaciones con Estados Unidos y Canadá, pero sí es importante que las y los embajadores de estos países y de otros (reconozcan) que hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas, así como nosotros somos respetuosos también de lo que le corresponde exclusivamente al pueblo estadunidense y al pueblo canadiense .

A pregunta expresa, aseguró que no tiene en mente pedir el retiro del embajador de Estados Unidos

No, nadie está planteando, de mi parte no lo estoy planteando, no .

–¿Mantendrá la decisión de poner en pausa la relación con el embajador Salazar?

–Vamos a ver qué pasa en esta semana, no tenemos por qué adelantarnos –respondió Sheinbaum.

Lo importante es que hubo un posicionamiento por parte de los embajadores de Estados Unidos y de Canadá y nuestra función como Poder Ejecutivo y también de los legisladores es defender nuestra soberanía .

Postura de la cancillería

La canciller Alicia Bárcena expresó ayer su respaldo a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner en pausa las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. Las decisiones sobre México las toman las mexicanas y mexicanos , afirmó en la plataforma X la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

