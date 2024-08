Esa decisión es incorrecta. Estas familias no deberían ser separadas y mi administración no dejará de luchar por ellas , afirmó Biden en un comunicado.

En el comunicado Biden aseguró que el programa no modifica los requisitos migratorios.

Lo único que hice posible fue que estos residentes de larga duración presenten la documentación aquí , argumenta.

La migración irregular se ha convertido en un caballo de batalla para las elecciones del 5 de noviembre que disputan la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el ex presidente republicano Donald Trump.

Los republicanos acusan a Biden de no hacer lo suficiente para frenar la afluencia de migrantes, mientras el demócrata asegura que él no hace politiqueo con el tema y culpa a Trump de haber saboteado un intento bipartidista para encontrar una solución.

No me interesa jugar a la política con la frontera o la inmigración, me interesa resolver problemas, tampoco me interesa separar a las familias , insistió el mandatario.