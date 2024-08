González Ibarra ha sido señalado por estudiantes, trabajadores y ex empleados de esa institución por irregularidades como uso opaco de recursos, desmantelamiento de laboratorios académicos, despidos y remociones injustificadas, no promover el conocimiento como objetivo principal. También ha sido acusado de autoritarismo, uso faccioso de las publicaciones, deshonestidad académica y emprender persecuciones políticas contra miembros de la comunidad escolar.

Desde su nombramiento, González Ibarra se fue distanciando de la academia. Su gestión estuvo marcada por despidos injustificados, decisiones arbitrarias en el manejo de recursos e infraestructura, y la contratación de perfiles que no se ajustan a los estándares académicos.

Además, fue acusado de reprobar a alumnos para obligarlos a repetir cursos y pagar cuotas adicionales. Estas y otras anomalías fueron denunciadas por académicos, estudiantes y trabajadores activos y separados del Colmor, y publicadas en su momento por La Jornada Morelos.

La más reciente controversia con González Ibarra fue su nombramiento como profesor emérito por la Junta de Gobierno del Colmor, reconocimiento que, según la norma vigente, sólo puede ser propuesto por el propio rector.

En 2024, el gasto corriente del Colegio de Morelos aumentó en más de 50 por ciento; destaca el incremento en los salarios de algunos cargos, como la rectoría, que subió entre 39.3 y 50.3 por ciento, convirtiéndose en el puesto mejor pagado en la educación superior del estado, a pesar de contar con sólo 22 profesores de tiempo completo, una matrícula de menos de 500 estudiantes y una oferta educativa limitada.

A la fecha no se sabe quién sustituirá a González Ibarra, lo que deja a la institución en incertidumbre, pues la Junta de Gobierno no ase ha reunido para designar sustituto y éste no establece quién debe suplir al rector en caso de ausencia.