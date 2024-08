Expuso que la radicalización reside en quienes defienden al PJF pasando por alto las evidentes anomalías que hay; un poder público que ahora para muchos parece que estuviera perfecto y no hubiera nada qué cambiar. No podemos seguir con un sistema del que desconfía la mayoría de mexicanos .

Creo que en los grises vamos a encontrar la riqueza y de inicio celebro que haya una propuesta que ponga la discusión del Poder Judicial en la mesa, porque los mexicanos no deberíamos estar así como que muy contentos con lo que tenemos , expresó Villanueva al ser interrogado sobre el paro de juzgadores y trabajadores del PJF.

Guadalajara, Jal., El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, se pronunció a favor de reformar el Poder Judicial de la Federación (PJF) para terminar con un sistema donde hay un nivel de impunidad de 99 por ciento . No obstante, ponderó que quienes apoyan la propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador deben saber escuchar para evitar la radicalización.

Para el rector de la UdeG, el PJ local carece de autonomía y está subordinado igual que el Poder Legislativo a las órdenes del gobernador en turno.

No sé si podamos decir que está acabando la autonomía del Poder Judicial en Jalisco, yo no lo conozco. Lo que he vivido en el estado es un sistema de justicia y un Legislativo totalmente sometidos al Ejecutivo , insistió.

Explicó que la reforma debería comenzar desde las fiscalías, en especial en los estados, pues ahí reside gran parte de la impunidad que prevalece en todo el aparato judicial.

Agregó que la verdadera independencia de ese órgano sería contar con fiscales votados por la comunidad, como ocurre en Estados Unidos.