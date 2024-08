El anuncio del rencuentro llega justo antes del 30 aniversario de Definitely Maybe, álbum debut de la agrupación, que incluye Supersonic, Shakermaker y Live Forever. Y el año que viene se cumplirán tres décadas de su segundo disco, (What’s the Story) Morning Glory?, uno de los más vendidos.

Nunca me gustó la palabra EX , se había burlado Liam, de 51 años, de su condición de líder apenas unas horas antes, mientras respondía a los seguidores que le suplicaban que confirmara la noticia.

Ambos hermanos abandonaron espectáculos en más de una ocasión. Más tarde, Noel afirmó que había descubierto que jugar con la cabeza de Liam funcionaba mejor que las peleas físicas, como mover muebles cuando no buscaba jugar con su miedo a los fantasmas . Con frecuencia se criticaban mutuamente en las entrevistas: en una conversación de 2009 con la revista Q, Noel describió a Liam como el hombre más enojado que jamás hayas conocido... es como un hombre con un tenedor en un mundo de sopa .

Luego vino el festival Rock en Seine, en París, escenario del enfrentamiento final. Según Noel, Liam empuñó la guitarra (de unos 385 mil euros) de su hermano como un hacha y casi me arranca la cara con ella . Noel dejó la banda, diciendo que no podía trabajar con Liam ni un día más .

Entre silbidos del público, un responsable del festival Rock en Seine anunció: Liam y Noel se pegaron, el grupo ya no existe .

Con esas palabras se dio a conocer la separación de la banda el 28 de agosto de 2009.

La pelea en los camerinos abrió 15 años de guerra fría entre los hermanos Liam y Noel Gallagher.

Mientras lanzaban sus respectivascarreras en solitario (Liam como cantautor y Noel con su banda High Flying Birds), empezaron a criticarse mutuamente en Twitter. La mayor parte provino de Liam, cuyos insultos menos ofensivos incluyeron comparar a Noel con una papa.

Noel, por su parte, insistió en que Liam había ido, en más de una ocasión, demasiado lejos. Sin una disculpa adecuada, nunca se llevarían bien, dijo a los periodistas. Ello podría explicar por qué Liam, que ha hablado frecuentemente de su entusiasmo por una reunión, bajó significativamente el tono de los insultos en los años recientes. La semana pasada, Noel respondió de la misma manera al elogiar la presencia escénica de su hermano. No tengo la misma actitud que él , dijo. La (voz) de Liam son 10 tragos de tequila un viernes por la noche , bromeó. La mía es media Guinness .

También hay planes en marcha para que Oasis realice una gira fuera de Europa el próximo año y no es improbable su presencia en Glastonbury. Lo que ni siquiera se menciona es la posibilidad de que la banda vaya a grabar música nueva.

La gira promete un repertorio lleno de clásicos y coincide con el 30 aniversario de su primer álbum, Definitely maybe, publicado el 29 de agosto de 1994. Para conmemorar, el grupo tenía previsto el lanzamiento de versiones inéditas de algunos temas del álbum, realizadas durante las primeras grabaciones en estudio.

Después del éxito de Definitely maybe, Oasis alcanzó un año el pico de su popularidad con (What’s the story) morning glory? con temas convertidos en clásicos como Wonderwall, Don’t look back in anger o Champagne supernova. Las entradas para las fechas de la gira por el Reino Unido saldrán a la venta el sábado.

© The Independent

Traducción: Juan José Olivares