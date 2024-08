H

emos examinado en este espacio el concepto de security-shoring, considerando las estrategias múltiples de Estados Unidos hacia China a partir de 2022-23. Desde entonces y en forma novedosa, Estados Unidos subordina todos los aspectos bilaterales con China a su seguridad nacional; el nuevo enfoque incluso se ha generalizado hacia otros países (véase por ejemplo el caso de la posible adquisición de US Steel por Nippon Steel y múltiples argumentos en torno a su impacto en la seguridad nacional estadunidense).

La nueva estrategia de Estados Unidos también ha tenido efectos en América Latina y el Caribe, y específicamente en México. Con la visita de Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, en diciembre de 2023, se definieron pautas para un grupo de trabajo en el que México pudiera adherirse a la estrategia en contra de China, específicamente en cuanto a los flujos de inversión de empresas chinas a Estados Unidos y terceros países. La expectativa creciente de Estados Unidos es explícita: queremos que se sumen a la estrategia en contra de empresas chinas por sus vínculos con el ejército y el Partido Comunista de China; estas empresas no tendrán oportunidad de invertir en Estados Unidos y tampoco acceso a tecnologías de punta estadunidense (y de terceros países); existe incluso una creciente discusión en Washington sobre no permitir inversiones chinas en general, más allá de su propiedad (véase el caso de TikTok).

¿Cuál es el estado de las inversiones chinas en México?