Periódico La Jornada

Miércoles 28 de agosto de 2024, p. a11

Nueva York. La tenista mexicana Renata Zarazúa eliminó ayer del Abierto de Estados Unidos a la francesa Caroline Garcia, ganadora de las WTA Finals de 2022 y avanzó a la segunda ronda del certamen.

La tricolor, número 92 del ranking mundial, superó a Garcia (30) por 6-1 y 6-4 en la pista 7 de Flushing Meadows de Nueva York. Con este resultado, después de 29 años México tiene a una tenista que en un mismo año disputa los cuatro Grand Slams (Abierto de Australia, Wimbledon, Roland Garros y US Open). Esto no se conseguía desde 1995 con Angélica Gavaldón.

Me siento muy contenta. Fue más que una victoria de primera ronda , aseguró la mexicana en declaraciones a agencias internacionales. Significó mucho para mí, porque llevaba unos años difíciles en los que no me fue tan bien, sobre todo en los torneos grandes .

A su vez, la capitalina logró su primera victoria frente a una integrante de las mejores 30 de la WTA y avanzó por segunda vez del primer duelo de un Grand Slam, después del Roland Garros en 2020. Ahora se medirá ante la danesa Caroline Wozniacki.

En el tenis mexicano creo que nos falta mucha actitud; siento que no creemos que podemos hacer cosas grandes o estar a este nivel , consideró. Es lo que a mí me pasaba cuando era chiquita: veía todo como de otro mundo, y ahora que lo estoy viviendo más, me doy cuenta de que sí se puede .

Garcia, la tenista francesa mejor posicionada en el ranking, se vio completamente superada en el primer set y, aunque volvió a meterse en el partido al igualar 4-4 en la segunda manga, fue víctima de sus numerosos errores no forzados.

Semifinalista del Abierto en 2022, Garcia completó con esta derrota una serie de malas actuaciones en los torneos de Grand Slam con despedidas en segunda ronda del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.