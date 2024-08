Con ese bagaje a cuestas, Wiseman sintió que Acapulco era un pretexto para hablar de otras cosas . La premisa fotográfica, pues, fue no aceptar que Elvis nunca hubiera estado en el puerto, retomarlo como que sí y revisitar algunos de los lugares donde pudo haber estado. Todo, como una manera de no aceptar la verdad y hacer mi propia verdad . Pero, en ese retrato de Acapulco, hablar de mucho más . Es decir, de la identidad nacional, de un momento histórico, de mi relación con el tema, entre otras cosas .

Al reflexionar acerca de este proyecto, mientras escribía el texto y editaba las fotos me di cuenta de muchas cosas, de que hablaba desde los chismes y rumores hasta la corrupción política, de la identidad, que es tan difícil de especificar: qué es México, qué es Acapulco, quién soy yo en esos lugares, pero no quise que fuera tan autorreferencial, sino que tomara este ambiente del que había hablado con el fin de que todos podamos navegarlo, tanto los turistas que lo visitan como los guerrerenses.

Luego está la mitología de Acapulco , entendido como las referencias en películas: Puedo hablar de este libro en Inglaterra, y Acapulco detona algo en la imaginación colectiva . A Wiseman le importó no ser demasiado específico o claro en el libro en términos de lo que es el puerto y evitar los clichés como las fotos de la bahía. Cuando hablo de La Quebrada no salen fotos de ésta, los clavadistas son los protagonistas, no es el clavado porque no se trata de un postal. Tal vez busco más la textura del lugar, los olores, los sentimientos por medio de la imagen .

Un ejemplo de la ambigüedad buscada es el fragmento de texto: Juan me contó con orgullo sobre Johnny y John . Juan, un empleado del hotel Flamingos, le habló sobre Johnny (Weissmüller) y John (Wayne); sin embargo, Wiseman no quiso ser específico . Sólo pregunta: ¿El hotel Flamingos es donde Elvis hubiera pasado el rato de haber estado en Acapulco?

El autor llama la atención en cuanto a los descansos visuales , es decir, una serie de páginas a color, intercaladas, porque a veces las imágenes son muy ruidosas . Las impresiones proceden de su archivo análogo sobre Acapulco, donde encontró “puntas de película (film ends) que habían pasado por el mismo proceso químico que causa una reacción de colores fuera de control”.