Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de agosto de 2024, p. 3

La célebre poeta centenaria Ida Vitale (Montevideo, 1923) fue la protagonista de un momento mágico en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni).

Durante la charla inaugural Érase un bosque de palabras , compartió con más de 200 asistentes su visión sobre la literatura y la vida: No hay nada más tentador que un límite , afirmó, lo que desató un oleaje de reflexiones y aplausos entre los espectadores.

Reconocida como una de las figuras más importantes de la literatura en lengua española, la autora uruguaya manifestó su predilección por la prosa sobre la poesía, a pesar de ser más conocida por esta última.

La prosa es lo que más me importa en el mundo. Me llevo más o menos bien con la poesía, pero la prosa, con todas las dificultades que me plantea, lo es todo. La poesía es cosa de ritmo, de bueno o mal gusto . Con estas palabras, Vitale reveló su respeto profundo por la complejidad de la narrativa y su capacidad para plasmar la experiencia humana.

En un tono reflexivo, compartió su percepción sobre el legado literario que todos dejan tras de sí: Creo que todos vamos por el mundo destinados a ser un cubito de prosa que queda ahí para siempre . Dichas palabras resonaron en el abarrotado salón Clementina Díaz y de Ovando.

La escritora habló con cariño de sus años en México, adonde llegó en 1974, huyendo de la dictadura militar en Uruguay. En su discurso, reflejó su aprecio por la rica tradición cultural nacional y el impacto que tuvo en su vida y obra.

Lo que uno ha hecho importa poco. Me importa volver a recuperar años muy felices, no sólo porque me iba de un país que no estaba en muy buenas condiciones políticas, sino porque llegué a descubrir una maravilla a la que me habían hecho camino. Me acercaron a ese lujo que es la literatura mexicana.

Ganadora del Premio Cervantes 2018, la autora de La luz de esta memoria (1949) comparó la historia literaria de su país natal con la narrativa nacional.

Uruguay fue como un país chiquito donde se sabía que nuestra historia era cortita, prolija, limpita y cuidada. México era todo: tenía dos historias, la literal y otra que de repente no aparece organizada en los libros, pero que es básica y es la que asimilamos de pronto por nuestra propia cuenta cuando descubrimos un poder extraordinario, una poesía, una prosa de lujo o una historia cultural sorprendente.

Ida Vitale apareció 20 minutos antes del encuentro programado al mediodía e iluminó la sala con su presencia. Los visitantes, ansiosos por verla, se desbordaron en aplausos y vítores.