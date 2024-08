En la conferencia, resaltó: hice un llamado de atención global a ese tipo de aspectos en cuanto a lo individual del ciudadano y, por otro lado, plantear qué tienen que hacer los gobiernos a la hora de legislar toda esta amplia gama de tecnologías que están apareciendo y que el Estado no se preocupa por saber por qué son gratuitas, qué efectos tienen y cómo afectan .

Y si los estudiantes que en el futuro han de realizar este tipo de diseños no conocen la legislación y desconocen los peligros y los impactos ambientales, es muy difícil que a la hora de proyectar algo se preocupen por ello.

En el foro Perspectiva multidisciplinaria de la inteligencia artificial, realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, el especialista Ulises Cortés manifestó que desde la educación superior los riesgos fundamentalmente en los sistemas de inteligencia artificial son que no van a ser tan inteligentes y tienen defectos; el problema ahí es quién va a ser el responsable de esos fallos y quién va responder por ellos .

Para crear inteligencia artificial, detalló, primero necesitas inversión en educación básica y en universidades; cuando ya tienes desarrollados a los profesionales, necesitas que haya empresas para quienes crean nuevas tecnologías .

El problema de México es que siempre va a remolque de Estados Unidos y no tiene una legislación al respecto, no en todas las regulaciones que se han hecho se ha consultado a los expertos ni a las personas excluidas. Además, tenemos el abandono de las mujeres y el no acceso a las tecnologías a las niñas, problemas demasiado complejos y la normativa tiene que cubrir todos esos aspectos .