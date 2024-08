El abogado afirmó que no hay otro proceso en su contra, ni común ni federal, y de haber no puede ser materia de otro proceso porque fue extraditado exclusivamente para éste, por lo que queda totalmente libre, al margen que tiene la suspensión .

Tras un debate de casi tres horas, la defensa, que estuvo también representada por Carlos Emiliano Ahumada, hijo del empresario, argumentó la procedencia de la prescripción de la sanción privativa de libertad y pago de reparación del daño impuesta en 2019.

El juez penal Rubén Manuel Godínez Cerón lo consideró procedente y determinó la prescripción tanto de la sanción corporal de un año, 10 meses y 23 días de prisión, que buscaba la fiscalía que cumpliera, como la sanción pecuniaria de 26 millones de pesos.

La fiscalía capitalina sostuvo que no estaban prescritas porque cuando se le detuvo en Buenos Aires, Argentina, se había suspendido el término de la prescripción, así como cuando se solicitó un amparo contra la orden de reaprehensión girada por este juez, pero fue omisa al no seguir el debido proceso.

La suspensión fue para que no fuera aprehendido, pero no interrumpió su comparecencia ante el juez, y la extradición es un procedimiento administrativo, no penal, precisó.