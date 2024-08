Los gringos son capaces de cometer los horrores más ominosos: nacen del capitalismo sanguinario que defienden como mundo libre . Pero hay unos horrores peores que otros. ¿Es lo mismo Harris que Trump?, ¿nos da igual? No es fácil la respuesta. Sin duda es mejor que las mujeres en ese país tengan derecho al aborto a que les sea penado, lo que ocurriría con Trump. El trato a los migrantes y a la inmigración ilegal sería feroz con Trump y tal vez contenida con Harris. La discriminación racial tendría vía libre con Trump, con Harris no tan libre.

EU fue una colonia de poblamiento, suele decirse, para diferenciarla de las colonias españolas, que fueron de conquista. En EU se echó un velo cristalino a las masacres de las poblaciones nativas americanas y al robo de sus tierras por parte de los colonizadores europeos. Ese país non a mediados del siglo XIX le arrebató a México 55 por ciento de su territorio. Entre los siglos XVI y XIX, los colonos europeos y su hado perverso trajeron de África, a las tierras colonizadas, más de medio millón de negros convertidos en esclavos, de los que descienden unos 47 millones que (sobre)viven hoy en EU superexplotados y discriminados. La guerra del norte contra el sur esclavista (1861-1865) tuvo como principal objetivo la liberación de los esclavos a fin de convertirlos en mano de obra asalariada que necesitaba la expansión industrial del norte; la historia registra los brutales niveles de explotación de los liberados . El sueño americano fue llevado por el orbe, con colonialismo despiadado, y guerras y muerte sin fin durante los siglos XIX, XX y XXI. No ha existido en la historia humana un imperio más feroz y una explotación de humanos mayor que la perpetrada por EU.

La tasa de pobreza en Estados Unidos es de 17.8 por ciento, mucho más alta que el promedio de 10.7 por ciento de otras 25 naciones con ingresos altos. La tasa de pobreza infantil más que se duplicó: pasó de 5.2 por ciento en 2021 a 12.4 por ciento en 2022. En ese 2022, 25 porciento de la población de las personas nativas americanas estaba por debajo del umbral de pobreza; 17.1 por ciento de la población negra estaba en esa condición, frente a 8.6 por ciento de los blancos. A Trump estas cifras lo dejan impertérrito. Harris acaso intentaría alguna acción.

En 2024, el Reloj del Apocalipsis se mantiene a sólo 90 segundos de la simbólica medianoche que representa el fin del mundo; más cerca que nunca desde que empezaron sus malos presagios hace 77 años. Según The New York Times (20/8/24), Biden aprobó en marzo de este año una nueva directriz sobre armamento ultrasecreta. Esta directriz supone por primera vez que Rusia, China y Corea del Norte –y quizá Irán– podrían coordinar su potencial nuclear para amenazar los intereses gringos. Frente a esa noticia, el periódico oficial chino, Global Times (GT), dijo que las guerras con múltiples frentes no terminan con éxito por quienes las inician. Si EU se centra ahora en una guerra de tres frentes –Ucrania, Oriente Próximo y la región del Pacífico–, estará jugando con su propio estatus de potencia mundial. GT señala que al complejo militar-industrial no le importa el resultado de una guerra para EU: gana dinero con cada guerra.

El informe sueco Sipri sobre armas nucleares de enero pasado registra un inventario de 12 mil 121 ojivas. Nueve mil 600 están clasificadas como arsenales militares (uso potencial). La cifra amenazante refiere que 3 mil 900 de ellas están desplegadas , es decir, apuntadas y listas para su uso inmediato, con misiles o aviones; es la mayor amenaza existente.