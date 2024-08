Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 27 de agosto de 2024, p. 18

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar Romero, rechazó las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual y laboral.

En la mañanera de ayer, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y a pregunta sobre ese tema, señaló: Soy el primer interesado en que se conozca la verdad .

Un par de horas después, Giovanna Salem, quien lo denunció y fue su secretaria particular, destacó que era obvio que el funcionario negaría las acusaciones y solicitó audiencia con el mandatario federal.

Yo he luchado por que usted mismo me reciba. Le pido que me permita acercarme a usted y yo misma entregarle pruebas de todo. Merezco justicia con perspectiva de género , apuntó en redes.

En la conferencia presidencial de Palacio Nacional, donde como cada lunes estuvo presente Aguilar Romero, se le interrogó sobre la acusación. Luego de que el Presidente instruyó dar respuesta, el funcionario dijo que ha tomado las medidas pertinentes en lo administrativo y en lo judicial.