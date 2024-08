Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 27 de agosto de 2024, p. 16

A 14 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que el actual gobierno se olvidó de crear una comisión de la verdad que investigara los hechos. Deja una deuda en esta materia, subrayaron al considerar que la actuación de la administración federal vigente sobre este caso no es diferente a la que tuvieron las anteriores.

En un conversatorio promovido por la Fundación para la Justicia, los activistas se mostraron poco optimistas en torno a que el próximo gobierno pueda realizar un cambio en la dura política implementada contra los indocumentados.

Yesenia Valdez, integrante de la fundación, reprochó que en el sexenio que está por concluir no se incluyeran en su agenda el tema de la masacre de San Fernando perpetrada el 23 de agosto de 2010. No le dio el espacio ni la relevancia necesaria. No se atendió el asunto de los migrantes, quizá porque ellos no votan , planteó.