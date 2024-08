Mientras hay quienes piden la restauración integral del daño, hay víctimas que dicen que no, que eso sería como traicionar. Y ¿cuál de las dos tiene razón?, pues no es algo que uno pueda decirlo desde aquí. Uno siempre tiene que buscar, porque además así está la ley, que en la medida de lo posible, pues haya reparación integral del daño, así dice la ley de víctimas .

Consultada ayer en conferencia de prensa sobre la orden que dictó la jueza a la Fiscalía General de la República (FGR) para ejercer acción penal contra las autoridades civiles y militares de los años 70 y 80 responsables de esas ejecuciones, dijo: “Hay que ver cómo está el resultado, habrá mucha gente incluso que ya no esté viva… pero, la verdad, me parece muy importante. Existió, incluso, el Presidente ha hecho varios perdones a nombre del Estado mexicano… y hay un autor francés que habla del perdón, (Paul) Ricœur, que señala la importancia de pedir perdones desde el Estado frente a los crímenes” que haya cometido.

Ante la pregunta sobre si pedirá disculpas a nombre del Estado mexicano ante este caso, respondió: Yo creo que lo que hay que ver es eso, o sea, una vez resuelto la comisión de la verdad, lo que ha dicho esta jueza, qué es lo que significa, no solamente en particular al juicio que pudieran tener quienes perpetraron estos hechos, sino que se conozca, que se diga, porque, ¿qué queremos?, que no vuelva a ocurrir nunca más .

En los documentos y testimonios que llevaron a la resolución de la jueza federal, se refiere el lanzamiento de aproximadamente mil 500 personas al mar, la mayoría pertenecientes a grupos guerrilleros.