Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 27 de agosto de 2024, p. 15

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió actuar contra las autoridades civiles y militares vinculadas con los llamados vuelos de la muerte que se realizaron durante la décadas de los 70 y 80, en el periodo conocido como la guerra sucia.

A pregunta acerca de información publicada en La Jornada sobre la primera sentencia judicial en este caso que ordenó a la Fiscalía General de la República ejercer acción penal contra los implicados, el mandatario subrayó que se debe continuar con las indagatorias en torno a los delitos durante la guerra sucia.

Hay que seguir con la investigación y la condena, es lo mismo del 68 (la represión al movimiento estudiantil en 1968, durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz) y de todas las atrocidades que se han cometido en el país , señaló.

–La sentencia habla de que todavía hay autoridades (de entonces) vivas, tanto militares como civiles, y pide a la FGR ejercer acción penal contra militares, incluidos generales y un ex secretario de la Defensa –se le comentó.

–Que se actúe –enfatizó el jefe del Ejecutivo.

Dijo que aunque sus opositores de izquierda y derecha intenten señalar que su gobierno es parecido a las administraciones del pasado, en los hechos negó que sea así.

“Nuestros adversarios –que no sólo son los de la derecha, también hay adversarios de izquierda, de los que no coinciden con nosotros, de los que no apostaban a que se iba a lograr la transformación por la vía pacífica, que también me comparan con Díaz Ordaz, que son de risa– quisieran que actuáramos de manera inconsecuente para poder decir: ‘Son iguales’. Ellos apostaban a que no se diera la transformación, llamaban a no votar.”